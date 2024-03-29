Beşiktaş deplasmanda kaybetti finali kaçırdı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş BOA deplasmanda ÇBK Mersin'e 91-64 mağlup oldu ve yarı finalde elendi.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:12
Beşiktaş deplasmanda kaybetti finali kaçırdı!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5

Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Ceyda Conker 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5

1. Periyot: 24-17

Devre: 54-34

3. Periyot: 74-43


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