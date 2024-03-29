Beşiktaş deplasmanda kaybetti finali kaçırdı!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş BOA deplasmanda ÇBK Mersin'e 91-64 mağlup oldu ve yarı finalde elendi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin, sahasında Beşiktaş BOA'yı 91-64 yendi.
Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerek finale yükseldi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Yarkın Keskin
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 14, Williams 11, Mabrey 19, Araujo 2, Copper 13, Derin Yaya, Sinem Ataş 21, Holingsvorth 6, Meltem Avcı 5
Beşiktaş BOA: Evans 20, Elif Bayram 17, Nogic 6, Li 2, Topuzovic 6, Ceyda Conker 6, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 5
1. Periyot: 24-17
Devre: 54-34
3. Periyot: 74-43
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