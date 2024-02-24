Beşiktaş'ta 3 isim İstanbulspor kadrosuna alınmadı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İstanbulspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 3 oyuncu yer almadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Ante Rebic yer almadı.
Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
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