Beşiktaş'ta 3 isim İstanbulspor kadrosuna alınmadı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İstanbulspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda 3 oyuncu yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 19:38
Beşiktaş'ta 3 isim İstanbulspor kadrosuna alınmadı!
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Beşiktaş, Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Terzi ve Ante Rebic yer almadı.

Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:


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