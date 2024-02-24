Beşiktaş genç futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, altyapısında forma giyen Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, altyapısında forma giyen Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Arda Berk Özüarap - Samet Aybaba
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Arda Berk Özüarap ile bir araya geldi.
2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.
Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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