Beşiktaş-Deportivo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçında İspanyol kulüp Deportivo Alaves'le karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. İspanyol ekibi Deportivo Alaves'le karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar galibiyet hesapları yapıyor.
BEŞİKTAŞ - DEPORTIVO ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio Camilo Cano La Nucia'da oynanacak Beşiktaş - Deportivo Alaves hazırlık maçı bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.
ISMAEL'İN SON MAÇTAKİ HAMLELERİ
Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Wolverhampton'a 3-0 kaybetmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sahaya 3-4-1-2 sistemi ile birlikte; Ersin, Rosier, Necip, Welinton, Boyd, Gedson, Salih, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst'u sürdü.
Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier'in 3'lü savunmada sağ stoper olarak görev yapması dikkat çekti. Ismael ikinci yarıda ise Rosier ve Necip Uysal hariç tüm takımı değiştirdi ancak hamlelerinden istediği sonucu alamadı. Beşiktaş bu maçta galibiyet hesapları yapıyor.
BEŞİKTAŞ'IN OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇLARI
Beşiktaş 2-1 Werder Bremen
Beşiktaş 0-0 Viktoria Plzen
Beşiktaş 1-0 Mainz 05
Beşiktaş 0-3 Wolverhampton
26 Temmuz Salı (Bugün)
Beşiktaş - Deportivo Alaves (20:00)
30 Temmuz Cumartesi
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)
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