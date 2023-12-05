Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: 'Stoper İsmail ilk 18'e giremez'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:55

Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında değerlendirmede bulundu.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin sezon başındaki temposu bu maçta yalnızca 25 dakika sürdü ancak bu bence normal. Fred dile kolay milli arayla birlikte 5 hafta top oynamadı 45-50 dakikalık oynayabileceğini düşünüyordum ki öyle oldu ancak ilk 45 dakika gösterdiği performansla zaten Fenerbahçe'nin öne geçmesini sağladı ve oyundan çıktı."

"İRFAN CAN ÇOK İSTEKLİ"

"İrfan Can çok istekli ve arzulu sürekli arıyor ve golü de buldu zaten. Aslında Dzeko'da da ciddi bir fizik düşüşü var ancak yine golünü atmayı başardı."

"Avrupa'da oynadığınız zaman fiziksel düşüşler oluyor. Yani Avrupa maçına gidip Dzeko ve Tadic gibi yaşını almış oyuncuları oynatmadığın zaman neredeyse 2.5 gün antrenman yapmamış oluyor ve fiziksel olarak düşüyor. Benim düşüncem bunlar götürmeyeceksin ve güçlü bir antrenman yaptıracaksın ki fiziksel olarak iyi durumda kalsın. Fenerbahçe'nin taktik anlayışında bir değişiklik olmuyor ancak oyunun değişmesinin sebebi fiziksel yorgunluk."

"İSMAİL KARTAL'IN YAPMASI LAZIM"

"Teknik direktörün oyunun kötüye gitmeye başladığını görmesi lazım. İsmail Kartal'ın ne yaparsa yapsın takımın fizik kondisyon seviyesini yükseltmesi lazım."

"Stoper İsmail ilk 18'e giremez ancak defansif orta sahada oynatacaksan ilk sıraya yazmak zorundasın. Fred hazır değil ama topu ayağında eveleyip gevelemiyor. İlk golde direkt topu ayağından çıkardı ve golün hazırlayıcısı oldu."