Milan'ın kaptanı Davide Calabria için Galatasaray iddiası

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:32

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:32

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın, Milan'ın takım kaptanı Davide Calabria'yı kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Milan'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Calabria'nın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Teknik direktör Paulo Fonseca'nın, sağ bek pozisyonunda Emerson'a alternatif olan 27 yaşındaki futbolcunun gönderilmesinden yana olmadığı ancak İtalyan futbolcunun ocak ayında gelecek transfer tekliflerini değerlendirebileceği belirtildi.

Davide Calabria'nın ara transfer döneminde gelecek 3-4 milyon Euro'luk bir teklife sıcak bakacağı ileri sürüldü.

Haberde, tecrübeli sağ bekin Milano'ya ocak ayında veda etmesi durumunda ise iki alternatifinin olduğu iddia edildi ve Calabria'ya Galatasaray ile Marsilya'nın ilgi duyduğu kaydedildi.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu, bu sezon 3 maçta forma giydi ve 220 dakika süre aldı. İtalyan devinin altyapısından yetişen ve 2015'ten bu yana A takımda forma giyen Davide Calabria, toplamda ise 261 maçta 9 gol, 21 asistlik performans sergiledi.