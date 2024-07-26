Bronckhorst'un raporu doğrultusunda: Beşiktaş'ta hedef Marco Asensio!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:23

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:24

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta sağ kanat konusu gündeme geldi. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sağ açık bölgesine takviye planlayan yönetim, Marco Asensio'yu ön plana aldığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Kartal, İspanyol yıldız Marco Asensio'yu gözüne kestirdi. PSG'den ayrılması gündemde olan 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalar yürütülüyor.

ÖNCELİK KİRALAMA

Marco Asensio'nun transferinde Beşiktaş'ın önceliğinin satın almadan ziyade kiralama olduğu kaydedildi.

MAAŞI SORU İŞARETİ

PSG ile bu konuda uzlaşabileceğini düşünen siyah beyazlılar sadece oyuncunun 5 milyon Euro'yu bulan maaşı soru işaretleri yaratıyor. Maaş anlamında PSG ile ortak yolu bulma görüşü de ağırlık kazanıyor.

BİRÇOK ALTERNATİF DE HAZIR BULUNUYOR

Ayrıca tecrübeli yıldızın iknası konusunda çalışmalar yürütülecek. Asensio dışında birçok alternatif de hazır bulunuyor. İspanyol yıldızda olumsuz gelişmeler yaşanması halinde hemen harekete geçilecek.