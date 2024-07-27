Rafa Silva yıldızlaştı: Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni mağlup etti!
Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 45+1. dakikalarda yeni transfer Rafa Silva kaydetti.
Rafa Silva'nin ilk golünde asisti yapan Ciro Immobile'nin Portekizli yıldızla uyumu dikkatlerden kaçmadı.
SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ SAKARYASPOR
2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.
3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI
30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor
3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş
18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor
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