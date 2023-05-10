Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes İspanyol ekibe pahalı geldi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Beşiktaşlı yıldız Gedson Fernandes ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol basını, Madrid ekibinin Portekizli yıldız için belirlenen bonservis ücretini yüksek bulduğunu yazdı.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Ligin son döneminde formunu arttıran Diego Simeone'nin ekibinin, orta saha için aday listesindeki isimlerden birinin de Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes olduğu aktarıldı.
Gedson Fernandes
ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR
İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın ise Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro'luk değer biçtiği kaydedildi. Bu ücretin Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri değerlendirdiği ifade edildi.
CEYHUN KAZANCI'NIN AÇIKLAMALARI
Haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Gedson için söylediği, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil" sözlerine de yer verildi.
BU SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki futbolcunun adı Atletico Madrid dışında Roma ve Lazio ile de anılmıştı.
Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asist yaptı.
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