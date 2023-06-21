Beşiktaş Egehan Arna ile imzaladı
Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes'te forma giyen Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Anadolu Efes'ten ayrılan Egehan Arna'yı transfer ettiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Erkek Basketbol Takımımız, milli basketbolcu Egehan Arna ile sözleşme imzaladı.
Erkek Basketbol Takımımız, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında başarılı forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.
Egehan Arna geride kalan sezonda Anadolu Efes forması giymişti.
Egehan Arna
EGEHAN ARNA KİMDİR?
5 Ocak 1997 doğumlu olan Egehan Arna, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk olarak 2015-2016 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 16 karşılaşmada süre aldı. 2016-2017 sezonunda 19 lig maçında parkede yer alan başarılı oyuncu; 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonunda 27 karşılaşmada süre alan Egehan Arna; 4.1 sayı ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda 23 lig maçında parkeye çıkan oyuncu; 5.4 sayı, 1.9 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaşımıza imza atan başarılı oyuncu ilk sezonunda 33 maçta; 6.6 sayı, 3.2 ribaund, 2.0 asist ortalamalarını yakaladı. 2021-2022 sezonunda siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 30 maçta; 13.2 sayı, 3.3 ribaund ve 3.3 asist ortalamalarıyla oynarken, BCL'de ise 6 maçta; 10.3 sayı, 1.8 asist, 2.7 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2022-2023 sezonunda Anadolu Efes'e transfer olan Egehan Arna 38 karşılaşmada; 3.2 sayı, 1.7 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
Egehan Arna 2023-2024 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzaladı."
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