Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in listesindeki iki isim ortaya çıktı
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rus futbolcu Daler Kuzyaev'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı takımın renklerine bağlamak istediği bir diğer isim ise Kamerunlu futbolcu Toko Ekambi.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefine ulaşacak bir kadro planlayan Beşiktaş’ta yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in istediği isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Güneş’in listesindeki en önemli oyunculardan biri Daler Kuzyaev... Siyah-beyazlılar, Zenit kulübüyle sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilk teklifini sundu. Bonservisi elinde olan Rus oyuncuya, 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 - 2 milyon Avro seviyesinde maaş önerildi.
Daler Kuzyaev
Zenit, senelik 2 milyon Avro teklif etmesine rağmen Kuzyaev’in Rusya’dan ayrılmak istediği için bunu reddetti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakıyor. Ancak Kuzyaev’e İspanya’dan ve Portekiz’den bazı takımların da teklifleri var.
EKAMBI GÜNDEMDE
Beşiktaş’ın transferde aşama kaydettiği diğer oyuncu Toko Ekambi... 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Fransız kulübü Lyon’da kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu ihtimal gerçekleşmezse, Beşiktaş’ın 2 milyon Avro civarında bir bonservis ödeyerek Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katması gündeme gelecek.
Toko Ekambi (sağda)
Ekambi’nin Beşiktaş’ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Siyah-beyazlılardan ayrılmak istediğini yönetime ileten Romain Saiss’le Marsilya ilgileniyor. Fransız ekibinin, Beşiktaş’a 3 milyon Avro’luk teklif sunacağı bildirildi. 33 yaşındaki stopere Nottingham Forest kulübünün de ilgisi sürüyor.
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