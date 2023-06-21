Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu planı ortaya çıktı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:40

Güncelleme: 21.06.2023 - 09:40

Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hücum hattına yerli alternatifler üzerinde duruyor.

Halil Dervişoğlu

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Siyah-beyazlılar, geçmişte Galatasaray’da da oynayan Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu için temaslara başladı. 23 yaşındaki oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu nedenle bonservis ödemek istemiyor.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Siyah-beyazlılar kadrosuna bedelsiz katmak istediği Halil için Brentford’a bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etti. İngiliz kulübünün vereceği yanıta göre Beşiktaş, Halil konusunda teklif yenileyebilir.

