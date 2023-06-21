Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu planı ortaya çıktı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiltere'de Brentford forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için yeni bir teklif sundu.
Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hücum hattına yerli alternatifler üzerinde duruyor.
Halil Dervişoğlu
BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR
Siyah-beyazlılar, geçmişte Galatasaray’da da oynayan Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu için temaslara başladı. 23 yaşındaki oyuncunun İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu nedenle bonservis ödemek istemiyor.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Siyah-beyazlılar kadrosuna bedelsiz katmak istediği Halil için Brentford’a bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etti. İngiliz kulübünün vereceği yanıta göre Beşiktaş, Halil konusunda teklif yenileyebilir.
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