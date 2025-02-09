Beşiktaş resmen duyurdu: Hadziahmetovic geri döndü!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 18:10

Güncelleme: 09.02.2025 - 18:10

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor’la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor’a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

RİZESPOR RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan Rizespor, Bosna Hersekli futbolcunun ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Karadeniz kulübünün açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.

Hadziahmetovic’e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki Futbol kariyerinde başarılar dileriz."