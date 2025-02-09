Beşiktaş resmen duyurdu: Hadziahmetovic geri döndü!

Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Amir Hadziahmetovic'in yarın siyah beyazlı takıma döneceği açıklandı. Beşiktaş da yaptığı açıklamada; oyuncunun geri dönüşü için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Beşiktaş resmen duyurdu: Hadziahmetovic geri döndü!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 18:10

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'i, geri çağırma maddesini kullanarak tekrar kadrosuna katıyor.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici transfer sözleşmesinin feshi hususunda Çaykur Rizespor’la anlaşmaya varmıştır. Çaykur Rizespor’a gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. 

RİZESPOR RESMEN AÇIKLADI

Öte yandan Rizespor, Bosna Hersekli futbolcunun ayrılığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Karadeniz kulübünün açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic’in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.

Hadziahmetovic’e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki Futbol kariyerinde başarılar dileriz."


Etiketler: #beşiktaş #amir hadziahmetovic #çaykur rizespor

İlgili Haberler

Sivasspor maçına devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Sivasspor maçına devam edememişti: Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Borussia Mönchengladbach'tan Florian Neuhaus açıklaması!
Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Federasyon Eskimo sanıyor olabilir'

Spor yazarları Sivasspor-Beşiktaş maçını yorumladı: 'Federasyon Eskimo sanıyor olabilir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler