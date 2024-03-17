Beşiktaş Emlakjet deplasmanda çok rahat!

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor'u 70-58 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 15:31
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda çok rahat!
Abone Ol google-news

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 70-58 yendi.

İlk 2 dakikayı 4-0 üstün geçen rakibi karşısında daha etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş Emlakjet, Mitchell'in 9 sayı ürettiği periyodu 13 sayı farkla 22-9 üstün geçti.

İkinci periyoda Simmons, Aldridge ve Zoriks'in bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk 3 dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 18-22. Kalan bölümde farkı 8 sayıya (28-20) çıkaran Beşiktaş Emlakjet karşısında son bölümde yine etkili bir oyun ortaya koyan Aliağa Petkimspor, farkı 2 sayıya (30-32) indirmesine rağmen Beşiktaş Emlakjet, Allman'ın basketiyle soyunma odasına 34-30 önde gitti.

ALİAĞA İKİNCİ DEVREYE HIZLI BAŞLADI

Üçüncü periyodun başında Efianayi ve Zoriks'in 3 sayılık basketleriyle 36-34 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, 25. dakikayı da 42-39 önde geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Beşiktaş Emlakjet, periyodu 49-47 önde tamamladı.

Son 7 dakikasına 52-52 eşitlikle girilen müsabakada Simonovic, Delgado ve Allman'la 8-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Emlakjet 8 sayılık farka ulaştı: 60-52. Siyah-beyazlı ekip müsabakadan 70-58 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkimspor: Efianayi 9, Yunus Sonsırma 8, Zoriks 11, Aldridge 5, Simmons 12, Emre Tanışan, Starks 7, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 2

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 16, Allman 19, Mitchell 13, Kerem Konan 2, Delgado 6, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 3, Simonovic 3, Samet Yiğitoğlu 4

1. periyot: 9-22

Devre: 30-34

3. periyot: 47-49


Beşiktaş Emlakjet haberleri beşiktaş haberleri Aliağa Petkimspor haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi: Penaltı iptali doğru karar mı?

Eski hakemler Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi: Penaltı iptali doğru karar mı?
Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Kendi sonunu hazırlıyor'

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Kendi sonunu hazırlıyor'
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'

Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş isyanı: 'Diyecek kelime bulamıyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan basınında gündem Fenerbahçe: 'Türkiye'nin en iyi hücum hattına sahip'

Yunanistan basınında gündem Fenerbahçe: 'Türkiye'nin en iyi hücum hattına sahip'
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım!

İrfan Can Kahveci'den flaş paylaşım!
Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor

Adana Demirspor 10 kişi kaldığı maçta farklı kazandı! Adana Demirspor 4-1 Sivasspor
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan çok konuşulacak açıklama: 'Kanser 10-15 yıla tarih olacak'

Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan çok konuşulacak açıklama: 'Kanser 10-15 yıla tarih olacak'
Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Beşiktaş’a sahasında büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor
Tek soru işareti savunma: Okan Buruk, Kasımpaşa 11'ini belirledi

Tek soru işareti savunma: Okan Buruk, Kasımpaşa 11'ini belirledi
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı