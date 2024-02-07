Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:51

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:51

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup A Grubu'nun 18. ve son haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv ile Slovenya'da karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - HAPOEL TEL AVİV MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - HAPOEL TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

A Grubu'nda çıktığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, beşinci sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmaların 12'sini kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Tel Aviv ise ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçtan Hapoel Tel Aviv 81-75 galip ayrılmıştı.

Organizasyonda A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Sıralamada sonraki 4 takım ise 8'li final turuna kalacak.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 8'li final turunda oynamaya hak kazanmıştı.