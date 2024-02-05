Resmi açıklama geldi: Beşiktaş, Joe Worrall transferini duyurdu
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan 27 yaşındaki savunmacı Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz stoper Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİ TRANSFERİ
Beşiktaş, transfer döneminde Joe Worrall'dan önce Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u renklerine bağlamıştı. İngiliz oyuncu, Beşiktaş'ın transfer dönemindeki ikinci hamlesi oldu.
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