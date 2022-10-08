Beşiktaş Emlakjet, Matt Mooney'i transfer etti!

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:45

Beşiktaş Emlakjet Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Mooney'i kadrosuna kattığını duyurdu. Point guard olarak görev alan Matt Mooney son olarak Almanya'nın Niners Chemnitz kulübünde forma giymişti.

MATT MONEY KİMDİR?

7 Şubat 1995 Amerika doğumlu olan Matt Mooney, 189 cm boyunda ve guard-point guard pozisyonlarında görev almaktadır. 2018-2019 sezonunda Texas Tech Üniversitesi'nden mezun olan Matt Mooney, burada son sezonunda çıktığı 38 maçta; 11.3 sayı, 3.1 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynadı. 2019-2020 sezonunda NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaşan Matt Mooney ardından G-League ekibi Memphis Hustle ile 25 maçta parkeye çıktı ve 12.5 sayı, 3.2 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

Aynı sezon Cleveland Cavaliers ile 4 maça çıkan başarılı basketbolcu, daha sonra başka bir G-League takımı olan Canton Charge'de 18 karşılaşmada forma giydi ve 13.9 sayı, 4.4 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla oynadı. 2020-2021 sezonunda G-League ekibi Raptors 905 Missisauga ile 17 karşılaşmada forma giyen Matt Mooney; 11.2 sayı, 2.2 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2021-2022 sezonuna Capitanes de Ciudad Mexico'ta başlayan basketbolcu, burada 12 maçta forma giydi ve 15.2 sayı ortalamasıyla mücadele etti. Ardından İspanya'nın Malaga ekibine transfer olan Matt Mooney, burada 17 lig maçında 6.9 sayı, 1.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynadı. 2022-2023 sezonuna Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibinde başlayan Matt Mooney, çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında; 12 sayı, 2 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı. Matt Mooney, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş Emlakjet Takımı'na transfer oldu.