Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, forma için gün sayıyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı'nda Atiba Hatchinson'ın formasına kavuşacağı gün merakla bekleniyor. Atiba'nın durumuna ilişkin açıklama yapan Kanada Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü John Herdman, "Takım için çok şey ifade ediyor. Dünya Kupası'nda görmek istediğim bir futbolcu varsa o da Atiba Hutchinson'dur" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlıktan kurtuldu.
Sadece Beşiktaşlılar değil Kanadalılar da Atiba'nın yolunu dört gözle bekliyor.
"ATIBA'YA DUACIYIZ"
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Atiba Hutchinson'ın yokluğunun Kanada için çok zor olduğunu belirten teknik direktör John Herdman açıklamalarda bulundu. Herdman, "Onun yokluğu zor bir durum. Bunu gizlemiyorum. Takım için çok şey ifade ediyor. Dünya Kupası'nda görmek istediğim bir futbolcu varsa o da Atiba Hutchinson'dır. O yüzden dualarımız onunla" diye konuştu.
HEDEF KASIM AYI
39 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası öncesi Kasım ayında açıklanacak kadroda yer alması için her şeyin yapıldığı da belirtildi.
"YENİDEN GÜVEN KAZANIYORUM"
Atiba Hutchinson da önümüzdeki hafta Beşiktaş'la takım çalışmalarına katılmayı ümit ettiğini söyledi. Kanada basınına konuşan Atiba, tünelin ucunda bir ışık göründüğünü belirterek, "Kendime yeniden güven kazanmaya başlıyorum. Eskisi kadar acı hissetmeden bir şeyler yapabiliyorum. Yani şimdi daha iyi durumdayım. Vücudumun bana nasıl tepki vereceğini açıkça görmeliyim. Ama bazı şeyleri anlamanın en iyi yolunun da sahaya dönmek olduğunu biliyorum. Şimdi 3-4 hafta öncesine göre çok daha iyi durumdayım. İlk sakatlığımda bu kadar zamana ihtiyacım olacağını tahmin etmemiştim. Bu beni biraz zorladı" diye konuştu.
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