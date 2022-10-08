Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun istatistikleri dikkat çekti!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisinde görev alamamıştı. Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 56 maçta süre alamadı.
Beşiktaş'ta Kamerun Milli Takımı'ndan sakat dönen Kevin N'Koudou rakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etti. Siyah-beyazlı futbolcunun Beşiktaş'ta kaçırdığı maç sayısı dikkat çekti.
N'KOUDOU 56 MAÇ KAÇIRDI
N'Koudou milli ara sonrası oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle görev alamamıştı. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'ta 4. sezonuna giren futbolcu, bugüne kadar 56 maçta forma giyemedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
N'Koudou geçen sezon 32 maçta görev alamazken, bu sezon da ilk şanssızlığını derbiyle yaşamıştı. N'Koudou bu sezon toplam 7 maçta 477 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.
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