Beşiktaş Emlakjet Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı!

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 20:27
Beşiktaş Emlakjet Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı!
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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: BJK Emlakjet

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Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 14, Needham 15, Mitchell 11, Kerem Konan 4, Delgado 12, Berk Uğurlu 14, Yiğit Arslan 11, Simonovic 15, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 14, Scrubb 5, Cavanaugh 19, Bouteille 18, Kartal Özmızrak 2, Can Maxim Mutaf 8, Taylor 11, Berkay Candan 2 Egemen Güven

1. Periyot: 28-20

Devre: 42-40

3. Periyot: 67-61


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