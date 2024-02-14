Beşiktaş Emlakjet Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı!
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazandı.
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: BJK Emlakjet
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Hakemler: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 14, Needham 15, Mitchell 11, Kerem Konan 4, Delgado 12, Berk Uğurlu 14, Yiğit Arslan 11, Simonovic 15, Berkan Durmaz, Ahmet Ata Özbek
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül 2, Boutsiele 14, Scrubb 5, Cavanaugh 19, Bouteille 18, Kartal Özmızrak 2, Can Maxim Mutaf 8, Taylor 11, Berkay Candan 2 Egemen Güven
1. Periyot: 28-20
Devre: 42-40
3. Periyot: 67-61
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