Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takım ile çalışmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:48
Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına, Fernando Santos yönetiminde başladı.

Siyah-beyazlı ekipin kadro dışı bıraktığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı.

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FERNANDO SANTOS DUYURMUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Vincent Aboubakar'ın takıma döneceğini açıklamıştı:

"Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak"


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