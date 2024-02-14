Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takım ile çalışmaya başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına, Fernando Santos yönetiminde başladı.
Siyah-beyazlı ekipin kadro dışı bıraktığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı.
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FERNANDO SANTOS DUYURMUŞTU
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Vincent Aboubakar'ın takıma döneceğini açıklamıştı:
"Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak"
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