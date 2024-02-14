Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar kararı!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:48

Güncelleme: 14.02.2024 - 18:49

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına, Fernando Santos yönetiminde başladı.

Siyah-beyazlı ekipin kadro dışı bıraktığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, takımla çalışmalara başladı.

FERNANDO SANTOS DUYURMUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Vincent Aboubakar'ın takıma döneceğini açıklamıştı:

"Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak"