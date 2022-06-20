Beşiktaş, Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:23
Beşiktaş, Emre Bilgin ile sözleşme imzaladı
Abone Ol google-news

Beşiktaş, genç kalecisi Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada 18 yaşındaki futbolcunun 3+1 yıllık yeni kontrata imza attığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Futbol Akademimizden yetişen profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin ile yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emre Bilgin'le bir araya geldi.

Ceyhun Kazancı, Kulübümüzle 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Bilgin'e yeni dönemde başarılar diledi."



süper lig beşiktaş emre bilgin
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler