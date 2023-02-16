Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ın ayrılığını TFF'ye bildirdi
Süper Lig ekibi Beşiktaş, genç futbolcu Emrecan Uzunhan'ın Antalyaspor'a kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Sezon başında Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan, sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiralık olarak gitti
Emrecan Uzunhan
ANLAŞMA TFF'YE BİLDİRİLDİ
Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış arayan ekiplerden Antalyaspor, 22 yaşındaki Emrecan Uzunhan'la anlaşma sağladı. Anlaşma, TFF'ye de bildirildi.
Emrecan Uzunhan Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 3 lig ve 3 kupa maçında 271 dakika süre alarak 1 asist katkısı sağladı.
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