Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'dan Cristiano Ronaldo itirafı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takıma transferi konusunda Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Kamerunlu futbolcu, Cristiano Ronaldo'nun kendisiyle konuştuğunu söyleyerek, "Bana ailemin nerede yaşadığını sordu, Fransa'da yaşadıklarını söyledim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmek istediğimi, bu şekilde onlara daha yakın olabileceğimi belirttim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:40
Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'dan Cristiano Ronaldo itirafı
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Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Al-Nassr'dan ayrılık sürecinde Cristiano Ronaldo'yla yaşadığı diyalogu anlattı.

Fransız basınına konuşan Aboubakar yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transferi öncesi Cristiano Ronaldo'yla konuştuğunu itiraf ederek, "Biraz konuştuk ve Cristiano takımda kalmamı istediğini söyledi. Ona 'Hayır, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istiyorum' dedim" açıklamasını yaptı.

Vincent Aboubakar

"TÜRKİYE'YE GİTMEYE KARARLIYDIM"

Al-Nassr'dan ayrılmasındaki en önemli sebebin ailesine daha yakın olma isteği olduğunu belirten Kamerunlu yıldız, "Bana ailemin nerede yaşadığını sordu, Fransa'da yaşadıklarını söyledim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmek istediğimi, bu şekilde onlara daha yakın olabileceğimi belirttim. O da bana 'Bu daha iyi, ailen gerçekten uzağındaysa işler daha karmaşık olur' dedi. Ben Türkiye'ye gitmeye kararlı ve istekliydim" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Vincent Aboubakar, üçüncü kez geldiği Beşiktaş formasıyla bu sezon 4 maçta 240 dakika süre alırken henüz fileleri havalandıramadı.


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