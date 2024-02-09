Beşiktaş, Ernest Muci transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:46

Güncelleme: 09.02.2024 - 17:35

Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Legia Varşova ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI

Beşiktaş, transferini bitirmeye yaklaştığı Ernest Muci için TFF'de lisans kaydı açtırdı.

Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ikaydedildi. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon Euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.