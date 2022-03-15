Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'a 305 milyon liralık dava

15 Mart 2022 Salı, 17:27

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman hakkında kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle yeni bir dava daha açıldı. 2 yıllık zaman aşımına karşı harekete geçen ve söz konusu davayı açan Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hissedarlarından Emre Göllü, Ozan Biber ve Çağrı Göksel adına açıklama yapan avukat Aker Çıtak, "Beşiktaş yönetiminin 9.1.2022 tarihine kadar açması gerekip açmadığı 'tazminat' davasını, BJK AŞ hissedarı 3 üyemiz yasal süresinde açtılar" dedi.

‘FİKRET ORMAN’DAN 305 MİLYON LİRAYI ALACAĞIZ’

Çıtak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Davayı kazanırsak 305 milyon lira Fikret Orman’dan alınıp Beşiktaş'a ödenecek. Tüm Beşiktaşlıların desteğini bekliyoruz" dedi.

Umutlu bir haberle güne başlatmak istedim.



Yönetimin 9.1.2022 tarihine kadar açması gerekip açmadığı “tazminat” davasını, BJK AŞ hissedarı 3 üyemiz yasal süresinde açtılar.



Davayı kazanırsak 305 M. TL, FO’dan alınıp Beşiktaş’a ödenecek. Tüm Beşiktaşlıların desteğini bekliyoruz. — Aker Çıtak (@AkerCitak) March 15, 2022

FUTBOL AŞ’DE İKİ DÖNEM İÇİN İBRA EDİLMEDİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’nin 2019 ve 2020 genel kurullarında yapılan oylamalarda toplamda 2 ayrı dönem için ibra edilmemişti. Orman, önce 1 Mayıs 2018-31 Mayıs 2019, daha sonra da 1 Haziran 2019-21 Ekim 2019 dönemi için ibra edilmemişti.

‘PARALAR NEREDE DİYE SORULURKEN İBRA EDEMEZDİM’

Beşiktaş yönetiminin bu ibrasızlık üzerine mahkemeye giderek, zarar tespit davası açması hakkı bulunuyordu. Ancak yönetim bu yola başvurmadı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Madem dava açmayacaktınız neden Orman'ı ibra etmediniz" şeklindeki eleştirilere 21 Kasım 2021’deki divan kurulunda şu yanıtı vermişti: "Genel kurul paraları soruyor, ben seni nasıl ibra edeyim?"