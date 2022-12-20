Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği İstanbulspor karşısında çıkıyor.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
20 Aralık Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı yayımlanacak.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, 5. eleme turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u elerse, son 16'ya kalarak bu kategoride de yoluna devam edecek.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Arda, Joao Pedro, Alioski, ve Altay'ın forma giymesi beklenmiyor. Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.
KURA ÇEKİMİ CUMA
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
KAZANAN SON 16'DA
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu, tıpkı önceki turlar gibi tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanıyor.
Karşılaşmada normal süre eşitlikle tamamlanırsa iki devre halinde uzatmalara, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
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