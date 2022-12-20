Fenerbahçe - İstanbulspor maçı öncesi Fatih Tekke'den Jorge Jesus değerlendirmesi
Fenerbahçe'yle kupada karşılaşacak olan İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke mücadele öncesinde konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Salı günü Fenerbahçe ile karşılaşacak İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Fanatik'e konuşan Tekke, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Jorge Jesus'u da değerlendirdi.
İşte Tekke'nin açıklamaları:
'YEDEK OYUNCULARI YOK!'
"Kalabalıkların ardından hiç gitmedim, pazarda olmadım, olmamaya çalıştım bu da böyle devam edecek. Türkiye'de oyuncuların ve takımların performanslarından ziyade hocaların performansları önemli. Oyun planı olan, oynamaya çalışan, bundan vazgeçmeyen hocalar var. Jesus bunların hepsinin önünde. Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe'de yedek oyuncu yok. 20-25 tane 11 oyuncusu var. Kim oynarsa oynasın, aynı oyun aynı şekil. Oyun disiplini inanılmaz derecede iyi. Ligde çok ciddi bir oyun gücünden bahsedersek Fenerbahçe'yi konuşmamız lazım."
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