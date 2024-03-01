Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finalde

Kadınlar EuroCup karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Basket Lattes'i 75-72 yendi ve yarı finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:39
Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finalde
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek organizasyonda yarı finale kaldı.

Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Beşiktaş, devreye de 43-37 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son çeyreğe giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı da Beşiktaş BOA, 73-59'luk skorla kazanmıştı.

Bu sonuçlarla organizasyonda turu geçen siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.


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