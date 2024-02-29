Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:14
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in 28. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. 

Beşiktaş'ın ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek.

Süper Lig'in 28. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde: 

Yarın:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi:

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar:

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi:

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu


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