Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi 'protesto' endişesi: Güvenlik önlemleri dikkat çekti!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından devam eden protestolar kapsamında emniyet güçlerinin, Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması yurt genelinde tepki ile karşılanırken, bugün Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde de taraftarlar Beşiktaş'ta toplanıp sloganlar attı.
Maç saatine yakın taraftarlar stadyuma geçerken geniş güvenlik önlemleri ile karşılandı. Saat 20.30'da başlayacak olan derbinin oynanacağı Tüpraş Stadyumu çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
TOMA'ların konuşlandığı Tüpraş Stadyumu çevresinde arama noktaları oluşturuldu.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #beşiktaş #galatasaray
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