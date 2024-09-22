Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2024 Pazar, 11:28
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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