Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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