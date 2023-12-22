Beşiktaş farklı kazandı, Avrupa'da tur atladı!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya'nın Zabiny ekibini 78-58 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Çekya'nın Zabiny ekibini 78-58 mağlup etti.
Deplasmanda oynanan ilk maçı 10 sayı farkla (73-63) kaybeden siyah-beyazlı ekip, sahasındaki karşılaşmayı 20 sayı farkla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-15 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçirdi ve devreye 43-34 üstün girdi.
Üçüncü çeyrek sonunda konuk ekip farkı 3 sayıya indirdi: 57-54. Beşiktaş, son çeyrekteki etkili oyunuyla 21 sayı bulurken, rakibine yalnızca 4 sayı bulmasına izni verdi ve salondan 78-58 galip ayrıldı.
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