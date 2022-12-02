Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Beşiktaş, hazırlık maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Şenol Güneş takımın başına geçtikten sonra sadece Galatasaray derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasını fırsata çevirmek istiyor.
Wout Weghorst, Roman Saiss ve N'Koudou milli takımlarında olduğu için Karagümrük karşılaşmasında sahada olmayacak.
Şenol Güneş'in hazırlık karşılaşmasında genç oyunculara ve ligde forma şansı bulamayan oyunculara fırsat vermesi bekleniyor.
Beşiktaş, İstanbulspor İle oynadığı bir diğer özel maçtan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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