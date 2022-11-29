Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i yenilgiye uğrattı
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda 81-72 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8'de 8 ile namağlup liderliğini sürdürürken; Beşiktaş ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 53-40 önde tamamlayan Fenerbahçe'de İsmet Akpınar kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Burak Can Yıldızlı 17 sayıyla oynadı.
Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Fenerbahçe, 4 Aralık Pazar günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. Beşiktaş ise 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak.
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