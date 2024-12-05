Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2024 Perşembe, 13:25
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de maç yönetmeye başlayan Mehmet Türkmen kısa süre içerisinde aldığı kararlarla dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu sezon Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de çeşitli görevlerde bulunan Türkmen, derbiye atandı. Beşiktaş'ın 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlenecek. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Mehmet Türkmen, 1992 yılında dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2013 yılında başlayan Türkmen, Süper Lig’de ilk karşılaşmasını 17 Şubat 2024 tarihinde yönetti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

HAKEM MEHMET TÜRKMEN NERELİ?

Aslen Konyalı olan Mehmet Türkmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve hakemlik kariyerini sürdürmüştür.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINA KATILDI

Türkmen, futbola olan ilgisinin yanı sıra 2017 yılında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmış ve burada 1.000 TL kazanarak dikkat çekmiştir.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINI YÖNETTİ

Mehmet Türkmen Süper Lig’de son olarak Trabzonspor’un, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalmıştır.

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