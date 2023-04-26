Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in derbi 11'i belli
Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbide kullanacağı 11'i belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 Nisan’da Galatasaray’ı konuk edecekleri derbinin kadrosunu şekillendirdi.
Siyah-beyazlılar, kritik maçtan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda iddiasını artırmak istiyor. Tayyip Talha, Dele Alli ve Ghezzal’ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı derbi öncesi Güneş, Galatasaray’ın analizini yapmayı sürdürürken son maçlarda sahaya sürdüğü kadroyu bozmayı düşünmüyor.
Şenol Güneş
DERBİ 11'İ BELLİ
Kaleyi Mert koruyacak. Savunma hattı Onur, Colley, Saiss ve Masuaku’dan oluşacak. Güneş orta sahanın merkezinde Gedson Fernandes, Salih ve Hadziahmetovic üçlüsüne görev verecek.
Sağ kanatta son haftaların formda ismi Redmond, solda ise Cenk forma giyecek. Beşiktaş’ın gol ayağı Aboubakar olacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında