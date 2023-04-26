Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in derbi 11'i belli

Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, derbide kullanacağı 11'i belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:49
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in derbi 11'i belli
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 Nisan’da Galatasaray’ı konuk edecekleri derbinin kadrosunu şekillendirdi.

Siyah-beyazlılar, kritik maçtan 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda iddiasını artırmak istiyor. Tayyip Talha, Dele Alli ve Ghezzal’ın sakatlığı nedeniyle oynayamayacağı derbi öncesi Güneş, Galatasaray’ın analizini yapmayı sürdürürken son maçlarda sahaya sürdüğü kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Şenol Güneş

DERBİ 11'İ BELLİ

Kaleyi Mert koruyacak. Savunma hattı Onur, Colley, Saiss ve Masuaku’dan oluşacak. Güneş orta sahanın merkezinde Gedson Fernandes, Salih ve Hadziahmetovic üçlüsüne görev verecek.

Sağ kanatta son haftaların formda ismi Redmond, solda ise Cenk forma giyecek. Beşiktaş’ın gol ayağı Aboubakar olacak.


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