Son Dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasının hakemi açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Şansalan oldu.
Ali Şansalan
HAKEM ATAMALARINDA "ALGORİTMA" KULLANILDI
Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi.
MHK'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler
Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın
MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan
İLK KEZ İSTANBUL DERBİSİNDE
Hakem Ali Şansalan, hakemlik kariyerinde ilk kez 3 büyükler arasındaki bir derbi maçta görev alacak.
Ali Şansalan'ın yönettiği dev maçlar şu şekilde:
2022/23
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
2021/22
Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe
2020/21
Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
ALİ ŞANSALAN'IN RAKAMLARI
Beşiktaş, Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Galatasaray ise Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ ŞANSALAN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Beşiktaş, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Beşiktaş JK olarak, bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz. Umarız ki Pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş - Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı.
Resmi İlanlar
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