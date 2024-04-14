Kastamonuspor'dan Amedspor'a bir jest daha!

Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, sezonun en kritik maçı öncesi Amedspor kafilesini akşam yemeğinde ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:05
Kastamonuspor'dan Amedspor'a bir jest daha!
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor ile Amedspor bugün saat 15.00’te Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanacak maçta karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında Diyarbakır'da 2 takım arasında oynanan maçı Kastamonuspor kazanmıştı. Maç sonucunda Amedspor taraftarı kazanan Kastamonuspor'u alkışlamıştı.

Amida'da yer alan habere göre; O maç öncesi ve sonrası Amedspor Kulübü Başkanı Aziz Elaldı başta olmak üzere yöneticilerin samimi davranışı ve misafirperver tutumundan etkilenen Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, dün Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün Amedspor onuruna akşam yemeği verdi.

Aygün, ''Amedspor’un taraftarıyla, o havasıyla o ilin buna ihtiyacı var. Ben Kastamonuspor başkanı ya da Kastamonulu olmazsam herhalde ikinci takım olarak Amedspor çıksın derdim. Bunu tüm samimiyetinle söylüyorum. Yarın futbol oynanacak üç aşamalı bir sonuç çıkacak. Allah hangimize nasip etmişse o olur. Belki biri direkt biri peşinden çıkacak. Belki el ele çıkacağız" ifadelerini kullandı. 

Yemekte Başkan Aygün CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı’ya 37 numaralı Kastamonuspor forması hediye etti.


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