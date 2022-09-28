Beşiktaş - Fenerbahçe maçının biletleri 1 dakikada tükendi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 12:49

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

DERBİ BİLETLERİ 1 DAKİKADA TÜKENDİ

Beşiktaş taraftarları, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta saat 20:00'de başlayacak derbi maçın biletlerini sadece 1 dakikada tüketti.

Siyah-beyazlı yönetimin, Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi sebebiyle çok memnun olduğu öğrenildi. Son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş, derbi maçı bir çıkış karşılaşması olarak görüyor.

DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADARDI?

VIP 100: 4.580TL

VIP 101 - 126: 3.800TL

1. Kategori: 1.540TL

2. Kategori: 1.400TL

3. Kategori: 1.130TL

4. Kategori: 995TL

5. Kategori: 915TL

Kapalı Üst 840TL

6. Kategori: 740TL

7. Kategori: 285TL

8. Kategori: 270TL