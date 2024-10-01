Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech, beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.
Galatasaray, 2023-24 sezonu başında kiraladığı Hakim Ziyech ile yeni sezon öncesi 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
2024-25 sezonunda beklentileri karşılayamayan Faslı futbolcu için Galatasaray'ın kararını verdiği iddia edildi.
15 MAÇ OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Hakim Ziyech ile ayrılık kararı aldı. Sarı-Kırmızılıların devre arasında deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.
Yine haberde Hakim Ziyech'in opsiyonunun bu sezon 15 maç oynaması halinde devreye gireceği hatırlatıldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkıp 237 dakika sahada kalan Hakim Ziyech, skor katkısı veremedi.
Etiketler: #galatasaray #Hakim Ziyech #Sözleşme
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