Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

Galatasaray'ın sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech, beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin Hakim Ziyech ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2024 - 11:36

Galatasaray, 2023-24 sezonu başında kiraladığı Hakim Ziyech ile yeni sezon öncesi 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

2024-25 sezonunda beklentileri karşılayamayan Faslı futbolcu için Galatasaray'ın kararını verdiği iddia edildi.

15 MAÇ OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Hakim Ziyech ile ayrılık kararı aldı. Sarı-Kırmızılıların devre arasında deneyimli futbolcuyla yollarını ayırmasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

Yine haberde Hakim Ziyech'in opsiyonunun bu sezon 15 maç oynaması halinde devreye gireceği hatırlatıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkıp 237 dakika sahada kalan Hakim Ziyech, skor katkısı veremedi.


Etiketler: #galatasaray #Hakim Ziyech #Sözleşme

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