Galatasaray'da forvetlerden büyük katkı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın forvetleri gol ve asistlerine devam ediyor.
Kasımpaşa maçında 3-0'ı bulan ancak galibiyeti koruyamayan Galatasaray, gollerine ise ara vermedi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon üç kulvarda oynadığı 11 resmi maçta toplam 28 kez ağları sarstı.
15 GOLE KATKI
Sabah'ta yer alan habere göre; Bu gollerin yüzde 54'ü ileri uçta dönüşümlü görev yapan forvetlerden geldi.
Önceki yılı Fenerbahçe'de geçiren ve yeni sezonun ilk transferlerinden olan Michy Batshuayi 4 gol, 2 asist kaydetti.
Avrupa'nın da en sansasyonel transferi olan Victor Osimhen de takıma uyumlu başlamasının meyvelerini aldı. Nijeryalı, Kasımpaşa maçında ilk kez gol sevincini yaşarken 2 kez ağları sarstı, toplamda 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında gollerine ara vermedi. Ağları sarsan Tangocu toplamda 3 gole ulaşırken 1 defa da asist katkısı sağladı.
Galatasaray'ın hücum hattındaki bu üç futbolcu bu sezon toplamda ise 15 kez tabelayı değiştirdi.
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