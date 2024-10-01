Galatasaray'da forvetlerden büyük katkı!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 11:05

Güncelleme: 01.10.2024 - 11:05

Kasımpaşa maçında 3-0'ı bulan ancak galibiyeti koruyamayan Galatasaray, gollerine ise ara vermedi. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon üç kulvarda oynadığı 11 resmi maçta toplam 28 kez ağları sarstı.

15 GOLE KATKI

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu gollerin yüzde 54'ü ileri uçta dönüşümlü görev yapan forvetlerden geldi.

Önceki yılı Fenerbahçe'de geçiren ve yeni sezonun ilk transferlerinden olan Michy Batshuayi 4 gol, 2 asist kaydetti.

Avrupa'nın da en sansasyonel transferi olan Victor Osimhen de takıma uyumlu başlamasının meyvelerini aldı. Nijeryalı, Kasımpaşa maçında ilk kez gol sevincini yaşarken 2 kez ağları sarstı, toplamda 3 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasında gollerine ara vermedi. Ağları sarsan Tangocu toplamda 3 gole ulaşırken 1 defa da asist katkısı sağladı.

Galatasaray'ın hücum hattındaki bu üç futbolcu bu sezon toplamda ise 15 kez tabelayı değiştirdi.