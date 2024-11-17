Beşiktaş, Fenerbahçe'yi devirdi: Derbi sonrası gerginlik yaşandı!

Beşiktaş United Payment'in deplasmanda Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti derbinin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi devirdi: Derbi sonrası gerginlik yaşandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:43

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment maçının ardından gerginlik yaşandı.

İki takım futbolcuları arasında kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından görevliler de oyun alanı içerisine girerek futbolcuların arasında girdi ve tansiyon düştü.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazanmıştı.


Etiketler: #Beşiktaş United Payment #Fenerbahçe Petrol Ofisi #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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