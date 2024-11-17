Fenerbahçe'nin serisi sona erdi: Dev derbide kazanan Beşiktaş!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:39

Güncelleme: 17.11.2024 - 16:39

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, bu sezonki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'nin 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ DERBİ ZAFERİ

Öte yandan ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini aldı.

Bu galibiyetle birlikte siyah-beyazlılar, puanını 19'a yükseltti. Liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler ise 24 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Amedspor'u ağırlayacak.