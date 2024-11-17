Fenerbahçe'nin serisi sona erdi: Dev derbide kazanan Beşiktaş!
Beşiktaş United Payment, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i konuk etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj kaydetti.
FENERBAHÇE'NİN SERİSİNİ BİTİRDİ
Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar galibiyet serisini 6 maça çıkartırken, bu sezonki tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe'nin 8 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ DERBİ ZAFERİ
Öte yandan ligin 8. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi karşısında üst üste ikinci derbi zaferini aldı.
Bu galibiyetle birlikte siyah-beyazlılar, puanını 19'a yükseltti. Liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler ise 24 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe, Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Amedspor'u ağırlayacak.
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