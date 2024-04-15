Beşiktaş, Fernando Santos'un fesih ayrıntılarını açıkladı

Beşiktaş, Fernando Santos ve ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 20:13
Beşiktaş, Fernando Santos'un fesih ayrıntılarını açıkladı
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Beşiktaş, resmi internet sitesinden bu sezon görev yapan Fernando Santos ve ekibine sözleşme fesih bedeli olarak 500 bin Euro ödeneceğini açıkladı. 

Açıklamada, "Fernando Santos’la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500.000 EURO fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150.000 EURO’su kendisine, 350.000 EURO’su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.


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