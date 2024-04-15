Beşiktaş yeni hocasıyla ilk idmanına çıktı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 17:08

Güncelleme: 15.04.2024 - 17:18

Süper Lig'in 33'üncü haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman,ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan asbaşkan Mete Vardar, futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, kamu ile ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Burak Aslan ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.