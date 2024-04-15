Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, kulübün önceliğinin teknik direktör olmadığını ve Türkiye Kupası'nı kazanmaya odaklandıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 18:20
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
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Fernando Santos'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar, kulübün önceliğinin yeni Teknik Direktör olmadığını söyledi. Vardar, sezonu kupayla tamamlamak istediklerini belirtti.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar açıklamasında, "Şu an önceliğimiz hoca konusu değil. Hem yönetim hem de teknik heyet olarak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya odaklandık. Sezon sonuna kadar teknik direktörümüz Serdar Topraktepe'dir. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, da Serdar hocamızla beraber. Kendisine her türlü desteği verecekler. Tek odak noktamız; böyle bir sezonu kupayla tamamlamak" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, ligde oynanan Samsunspor maçının ardından Fernando Santos'la yollarını ayırdığını duyurmuştu.


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