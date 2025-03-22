Beşiktaş Fibabanka, Büyükçekmece'yi tek sayıyla devirdi!

Beşiktaş Fibabanka, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece'yi 89-88 mağlup etti.

Beşiktaş Fibabanka, Büyükçekmece'yi tek sayıyla devirdi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 23:10

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk  Onvo Büyükçekmece'ye konuk oldu.

Gazanfer Bilge salonunda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Beşiktaş Fibabanka 89-88 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki üst üste 4. galibiyetini alarak galibiyet sayısını 16'ya çıkardı, Onvo Büyükçekmece ise 12. mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş Fibabanka, ligde haftaya Yalova Belediye'yi sahasında ağırlayacak.

Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'a konuk olacak.


Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #Onvo Büyükçekmece Basketbol #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'a veda etti!

Beşiktaş Fibabanka, EuroCup'a veda etti!
Beşiktaş Fibabanka, geriden gelerek galip

Beşiktaş Fibabanka, geriden gelerek galip
Beşiktaş Fibabanka evinde farklı galip

Beşiktaş Fibabanka evinde farklı galip
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler