Beşiktaş Fibabanka, Büyükçekmece'yi tek sayıyla devirdi!
Beşiktaş Fibabanka, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece'yi 89-88 mağlup etti.
Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk Onvo Büyükçekmece'ye konuk oldu.
Gazanfer Bilge salonunda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Beşiktaş Fibabanka 89-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka ligdeki üst üste 4. galibiyetini alarak galibiyet sayısını 16'ya çıkardı, Onvo Büyükçekmece ise 12. mağlubiyetini yaşadı.
Beşiktaş Fibabanka, ligde haftaya Yalova Belediye'yi sahasında ağırlayacak.
Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'a konuk olacak.
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