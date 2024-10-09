Beşiktaş Fibabanka, İsrailli ekibine mağlup oldu!
Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu üçüncü maçında Belgrad'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 101-87 yenildi.
Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu üçüncü maçında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e 101-87 mağlup oldu.
Belgrad'da seyircisiz oynanan mücadelenin en skorer ismi Hapoel Tel Aviv'de 24 sayı üreten Johnathan Motley oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ikinci mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ikinci galibiyetini elde etti.
SALON: Aleksandar Nikolic
HAKEMLER: Alberto Baena, Kristaps Konstantinovs, Thomas Bissuel
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 11, Needham 17, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 5, Sleva 14, Kerem Konan 9, Martin 10, Terry 12
HAPOEL TEL AVIV: Motley 24, Ragland 1, Timor 15, Angola, Foster 16, Beverley 16, Wainright 8, Yaacov 6, Ginat 11, Caboclo 4
1'İNCİ PERİYOT: 22-24
DEVRE: 41-54
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-81
Etiketler: #beşiktaş #Beşiktaş Fibabanka #Hapoel Tel Aviv #EuroCup
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