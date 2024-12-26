Beşiktaş Fibabanka'nın Avrupa'da rakibi Ratiopharm Ulm
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda perşembe günü Ratiopharm Ulm'a konuk olacak.
Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. haftasında Alman ekibi Ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.
Almanya'nın Ulm kentindeki 'da Ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta çıktığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 5. sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Ratiopharm Ulm ise 3. basamakta yer aldı.
İki takım arasında organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, ratiopharm Ulm'u 107-74 mağlup etmişti.
Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #Ratiopharm Ulm #BKT Avrupa Kupası
Spor Haberleri
- Sporting Lizbon'dan Joao Pereira kararı!
- Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya sert eleştiri!
- Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönüyor!
- Fenerbahçe'den Özbek yıldıza kanca!
- Guardiola'dan Everton maçı öncesi sürpriz karar!
- Riva'da kritik toplantı: TFF, kulüplerle görüşecek!
- TFF 1. Lig ekibinde ayrılık!
- Anadolu Efes, EuroLeague'de Monaco deplasmanında!
- Beşiktaş Fibabanka'nın Avrupa'da rakibi Ratiopharm Ulm
- Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi